Matthias Ecke kündigt Rückkehr an „Werde mich nicht mundtot machen lassen“

Er fühle sich an die 1990er Jahre erinnert, sagte Ecke. „Auch damals gab es Angsträume, die von Neonazis geschaffen wurden. Auch alte Bekannte von damals und Parteifreunde haben das ähnlich empfunden. Selbst beim Personal in der Notaufnahme am Freitag war das gleich Thema.“ Die AfD habe das gesellschaftliche Klima in den vergangenen Jahren vergiftet. „Wir haben es mit einer produzierten Enthemmung und einer organisierten Verrohung zu tun, die die AfD zusammen mit anderen Strukturen der extremen Rechten erzeugt.“ Er denke an die Freien Sachsen und die Identitäre Bewegung. Das Ausmaß an Verrohung habe es bisher in Wahlkämpfen nicht gegeben.