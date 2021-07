Debatte nach Attacke von Würzburg : „Zuwanderer sind insgesamt überdurchschnittlich oft kriminell“

Trauerkerzen und Blumen liegen vor dem Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte. Foto: dpa/Nicolas Armer

Bonn Aktuell mehren sich Warnungen vor einer Bedrohung durch islamistischen Terror und Rufe nach einer offeneren Debatte über die Kriminalität von Zuwanderern: Nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg wird über mögliche Konsequenzen rund um Zuwanderung, Abschiebung und Integration diskutiert.

"Das Thema darf weder politisch instrumentalisiert noch tabuisiert werden", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Statistiken zeigten, "dass Zuwanderer insgesamt überdurchschnittlich oft kriminell sind, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen allerdings sinkt".

Dabei falle auf, dass etwa syrische Zuwanderer unterdurchschnittlich oft kriminell seien, Zuwanderer aus den Maghreb-Staaten oder Georgien dagegen, die selten ein Aufenthaltsrecht hätten, überdurchschnittlich oft: "Wir dürfen in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, einerseits anerkannte Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu integrieren und andererseits Personen ohne Aufenthaltsrecht in ihre Herkunftsländer zurückzuführen."