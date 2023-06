Viel Skepsis wegen ambitionierter Verkehrsziele Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit der Bahn fahren

Die ersten Zahlen beim Deutschlandticket seien schon „sehr verheißungsvoll“, ergänzte er. Nach Angaben des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) haben sich im Mai rund 700.000 Menschen entschieden, mit dem Deutschlandticket in den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Die Einführung des 49-Euro-Tickets rücke das Ziel der Fahrgastverdoppelung aber weiter in die Ferne, anstatt dazu beizutragen, wie der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareiß, kritisierte. Dem CDU-Politiker zufolge müsste eigentlich massiv in Infrastruktur und neues Wagenmaterial investiert werden, um die zusätzlichen Fahrgäste auch transportieren zu können, anstatt mit den hierfür notwendigen Mitteln ein Monatsticket vor allem für Leute in den Städten und Ballungsräumen zu finanzieren. „Wenn die Bundesregierung die Probleme bei der Bahn nicht zügig in den Griff bekommt, sehe ich das Ziel der Verdopplung der Fahrgastzahlen ernsthaft in Gefahr“, so Bareiß.