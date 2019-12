Massive Personallücken : In den Ministerien des Bundes sind Hunderte Stellen unbesetzt

In den Ministerien des Bundes sind Hunderte Stellen unbesetzt

Die Fassade des Bundesinnenministeriums in Berlin (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin In den Bundesministerien sind Hunderte Stellen nicht besetzt. Die meisten offenen Stellen gibt es im Innen- und Außenministerium.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Otto Fricke hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sind im Innenministerium 266, im Außenministerium 265, im Verteidigungsministerium 154 und im Finanzministerium 150 Stellen unbesetzt. Abgefragt wurden nur zehn ausgewählte Ministerien. Zuerst hatte die „Welt am Sonntag“ über die Personallücken berichtet.

Fricke sagte, es sei völlig unverständlich, warum gerade in den relevanten Bereichen der inneren Sicherheit, der äußeren Sicherheit und der Energieversorgung so viele Stellen über ein Jahr unbesetzt bleiben könnten. „Vor dem Hintergrund der fast täglichen Diskussion um unsere Sicherheitsarchitektur nehmen die betroffenen Ministerien dadurch in Kauf, dass sie Wissen verlieren und ihre Aufgaben nicht wahrnehmen können“, monierte der haushaltspolitische Sprecher der FDP.