Massive Kritik an Dobrindt - Streit um die Abschiebung spitzt sich zu

Berlin Der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bezeichnet Klagen gegen Abschiebe-Entscheidungen als "Sabotage". Auch CDU-Vize Strobl spricht von einem "Geschäftsmodell", die Ausreisepflicht zu erschweren. Kritik kommt von SPD, Linken und FDP.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat mit seiner neuerlich zugespitzten Kritik an verhinderten Abschiebungen Proteste ausgelöst. "Die Anti-Abschiebe-Industrie nutzt die Mittel des Rechtsstaates, um ihn durch eine bewusst herbeigeführte Überlastung von innen heraus zu bekämpfen", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". 2015 seien "unsere Grenzen überrannt" worden, jetzt versuchten "Abschiebe-Saboteure das Gleiche mit unseren Gerichten".

Schon in der vergangenen Woche hatte Dobrindt mit seiner Kritik an einer "aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie" für Schlagzeilen gesorgt. Während sich Politiker von CDU und SPD davon distanzierten, stimmte CSU-Chef Horst Seehofer ausdrücklich zu: "Ich habe kein Verständnis für Menschen, die gegen die Abschiebung von Straftätern protestieren", erklärte Seehofer. Dies sei " Verfall der guten Sitten".

FDP-Chef Christian Lindner rief dazu auf, die Debatte über Migration "nüchterner und vernünftiger" zu führen. Damit reagierte er auf heftige Kritik in sozialen Netzwerken an seiner Parteitagsrede. "Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer", hatte Lindner erklärt. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssten "sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält", so der FDP-Vorsitzende.