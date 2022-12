Aufhebung der Maskenpflicht im ÖPNV Debatte wird auf dem Rücken der Kinder ausgetragen

Derzeit gibt es kaum eine Schulklasse, kaum eine Kita-Gruppe, in der alle Kinder gesund sind. Ärzte in Krankenhäusern und Praxen schlagen Alarm, weil der Ansturm von Kindern mit Atemwegserkrankungen zu groß ist. Verantwortlich für die Engpässe ist ein Gesundheitssystem, das die Profitabilität der einzelnen Fachbereiche der Krankenhäuser in den Vordergrund gestellt hat. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das ändern will und Finanzspritzen für Kinderkliniken plant, kommt zu spät und hilft in der aktuellen Krise nicht. Nach zwei Pandemiejahren sind es wieder einmal die Kinder, die die Zeche zahlen. Diese Krise ist so ernst, dass ein Sprecher der Intensivmediziner einen Satz sagt, der in einem Land mit einer angeblich so guten medizinischen Versorgung nicht fallen dürfte: „Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können.“