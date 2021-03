Maskenaffäre : Mehr Transparenz bei politischen Deals!

Das gemeinsame Logo der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, aufgenommen im Unions-Seitenflügel vor einer Fraktionssitzung. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Abgeordnete sollen sich wirtschaftlich betätigen. Aber es muss klar sein, dass ihr politisches Amt ihnen keine Vorteile bringt. Das sind die Lehren aus dem unglaublichen Maskendeal.

Noch ist nicht klar, ob die beiden Unionsabgeordneten mit ihren hohen Provisionen bei der Vermittlung von Atemschutzmasken am Beginn der Corona-Pandemie gegen gültige Gesetze verstoßen haben. Klar ist, dass es moralisch verwerflich ist, als Volksvertreter an einer allgemeinen Notlage zu verdienen. Und auch die Frage, welche und wie hohe Nebeneinkünfte Abgeordnete dem Bundestag oder den Landesparlamenten verheimlichen dürfen, muss neu aufgeworfen werden. Der Fall ist sogar schwerwiegend genug, um die ganze Frage der Lobbytätigkeit in der Politik neu zu bewerten.

Doch es ist auch notwendig, nicht alles mit allem zu vermengen. Wirtschaftliche Tätigkeit für Bundestagsabgeordnete ist ausdrücklich erlaubt und gewünscht – ob als Anwalt in einer Kanzlei, als Handwerker in einem Betrieb oder Gewerkschaftssekretär bei der IG Bau. Würde ein solches Engagement unter Generalverdacht gestellt, wären bald nur noch Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst im Parlament. Ein solches Beamtenparlament will niemand. Auch Lobbyisten sind von vorneherein nicht schlecht. Sie verhindern, dass Gesetze und andere Vorschriften nicht zu lebensfern ausfallen. Und auch Gewerkschaften, Kirchen oder Umweltverbände zählen zu den Lobby-Gruppen.

Gerade wenn das Parlament einen Ausschnitt aus der Bevölkerung zeigen soll, sind klare Regeln für alle um so wichtiger. Danach sind Nebeneinkünfte grundsätzlich ab einer bestimmten Höhe meldepflichtig. Auch die wirtschaftlichen Aktivitäten der Volksvertreter müssen genannt werden – alles unter Wahrung des Konkurrenzschutzes und der Betriebsgeheimnisse. Ob die beiden Unionsabgeordneten Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein diese Bestimmungen bei ihren Provisionsdeals eingehalten haben, ist mehr als fraglich und muss untersucht werden.

Aber auch die Regeln über Transparenz müssen erneut bedacht und nachgeschärft werden. Auch hier scheint einiges im Argen zu liegen. Die Schwelle der Mindesteinkünfte ist derzeit zu hoch, auch die Gewinne aus Unternehmensbeteiligungen sind nicht klar geregelt. Hier hat immerhin Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus Nachbesserungen versprochen. Aber das reicht noch nicht. Wer mit seinen Geschäften (auch mit beruflichen Verbindungen zu Gewerkschaften oder Umweltverbänden) in direkter Verbindung zu politischen Entscheidungen steht oder sogar davon profitiert, muss Ross und Reiter zumindest nennen. Es darf nicht der Verdacht entstehen, dass mit dem politischen Amt die Geschäfte besser laufen.