Maskenaffäre in der Union : Rückzug Löbels aus dem Bundestag erst Ende August kommt der CDU zu spät

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel aus Mannheim. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Berlin Parteichef Armin Laschet und der Vizechef der Unionsbundestagsfraktion, Andreas Jung, haben ihren CDU-Parteifreund Nikolas Löbel in der Maskenaffäre aufgefordert, sein Bundestagsmandat sofort und nicht erst Ende August niederzulegen.

CDU-Chef Armin Laschet hat den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel in der sogenannten Maskenaffäre aufgefordert, sofort sein Mandat niederzulegen. Der 34-jährige Mannheimer Parlamentarierer stolperte über ein Provisionsgeschäft mit Schutzmasken.„Wir alle, politische Verantwortungsträger parteiübergreifend von der Bundesregierung bis in die Kommunen tun rund um die Uhr alles, um unser Land gut durch die Krise zu bringen und Menschen zu schützen“, sagte Laschet dem „Südkurier“. „Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen. Jeder Abgeordnete, der sich an und in der Krise bereichert, beschädigt das höchste Gut in der Demokratie: Vertrauen“, so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident.

Auch der Vizechef der Unionsbundestagsfraktion, Andreas Jung, hat seinen CDU-Parteifreund Nikolas Löbel in der Maskenaffäre aufgefordert, sein Bundestagsmandat sofort und nicht erst Ende August niederzulegen. „Hier wurde das Abgeordnetenmandat genutzt, um in dieser Krise mit dieser Krise hohe Provisionen zu verdienen“, teilte Jung mit. Dafür könne man keinerlei Verständnis aufbringen. Daher habe er Löbel aufgefordert, „sein Mandat im Deutschen Bundestag unverzüglich niederzulegen“. Jung ist Chef der baden-württembergischen Landesgruppe in der Bundestagsfraktion.

Die Mannheimer CDU hat Löbel ein Ultimatum zum vollständigen Rückzug bis Monatsende gestellt. Ein "Rückzug von allen Ämtern und Mandaten bis spätestens 31. März" sei nötig, "um allen Beteiligten eine unnötige Hängepartie zu ersparen", hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Kreisvorstands der Partei. Dies sei "unausweichlich, folgerichtig und konsequent".

Und auch aus Bayern kommt eine Reaktion: Die Rückzugsankündigungen der Bundestagsabgeordneten Löbel und Nüßlein reichen CSU-Chef Markus Söder nicht aus. „Alle Betroffenen sollten umgehend reinen Tisch machen und grundlegende Konsequenzen ziehen. Alles andere beschädigt das Vertrauen in die Politik“, twitterte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag. „Es ist nicht zu tolerieren, wenn Volksvertreter die Krise zum Geschäft machen. Das ist mit den Grundwerten der Union unvereinbar.“

Der Mannheimer Abgeordnete Löbel hatte am Sonntag seinen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben. Er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. Seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde er aber sofort beenden.

Löbel hatte am Freitag eine Beteiligung an umstrittenen Geschäften mit Corona-Schutzmasken eingeräumt. Löbels Firma kassierte demnach Provisionen von rund 250 000 Euro, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Löbel räumte daraufhin zwar schnell Fehler ein, zog sich zunächst aber nur aus dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zurück.

Doch das reichte seinen Kritikern auch innerhalb der Union nicht. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stieg der Druck auf Löbel, schnell weitere persönliche Konsequenzen zu ziehen „Eine Provision einzustreichen, also mit Vermittlung in Notsituationen Geld verdienen zu wollen, geht gar nicht. Das zerstört das Vertrauen in unsere Demokratie“, sagte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

„Eine solche Verquickung von Mandat und geschäftlichen Interessen ist inakzeptabel. Das hat in der Union nichts zu suchen", sagte auch Innen-Staatssekretär Günter Krings (CDU). „Und das gilt umso mehr während einer Pandemie, in der von jedem Abgeordneten in besonderer Weise der ganze Einsatz für das Gemeinwohl gefragt ist. Es ist daher gut, dass die Betroffenen möglichst rasch daraus die Konsequenzen ziehen", sagte Krings.

Auch der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein hatte zuvor wegen eines Provisionsgeschäfts mit Schutzmasken seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nüßlein steht im Verdacht, gemeinsam mit Geschäftspartnern eine Provision von 660.000 Euro für ein deutsch-chinesisches Masken-Gechäft kassiert zu haben. Staatsanwaltiche Ermittlungen laufen bereits.