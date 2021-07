Klage gegen Maskenpflicht : AfD kassiert Rüffel des Verfassungsgerichtes

Berlin AfD-Abgeordnete wollten sich nicht vorschreiben lassen, im Bundestag eine Maske tragen zu müssen - und klagten vor dem Verfassungsgericht. Die inzwischen zurückgezogene Klage nutzten die Richter zu einer bemerkenswerten Feststellung.

Erstmals im Oktober vergangenen Jahres hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble verfügt, dass alle Abgeordneten im Plenum eine Maske tragen dürfen und diese nur am Rednerpult und an ihren Plätzen abnehmen dürfen, wenn sie ausreichend Abstand zu Kollegen halten. Die AfD hatte wiederholt dagegen verstoßen, 19 ihrer Abgeordneten reichten Klage in Karlsruhe ein. Als das Verfassungsgericht eine Entscheidung in der Sache ankündigte, ohne Schäuble um Stellungnahme gebeten zu haben, ahnte die AfD, dass sie damit nicht durchkommen werde und zog die Klage zurück.