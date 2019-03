Kampf gegen Virus-Infektion: Große Koalition prüft angeblich Impfpflicht gegen Masern

Berlin/Hannover In mehreren Regionen Deutschlands droht aktuell eine Masernwelle. Deshalb prüft die große Koalition einem Medienbericht zufolge eine bundesweite Impfpflicht gegen die Virusinfektion.

Anlass für die erneute Debatte ist den Angaben zufolge eine Häufung von Masernfällen etwa in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. So seien in Hildesheim nach einem Masernausbruch an mehreren Schulen mehr als 100 Schüler und Lehrer vom Unterricht ausgeschlossen worden, weil sie keinen ausreichenden Impfschutz gegen die Krankheit hätten nachweisen können.