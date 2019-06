Trauerfeier für erschossenen Regierungspräsidenten : 1300 Trauergäste nehmen Abschied von Walter Lübcke

Polizei und Bundeswehr halten Ehrenwache am Sarg beim Trauergottesdienst in der Martinskirche für den verstorbenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Foto: dpa/Swen Pförtner

Kassel Vor zehn Tagen war der Kasseler Regierungspräsident erschossen worden. Bei einem Trauergottesdienst am Donnerstag nahmen die Menschen Abschied von Walter Lübcke. Unterdessen geht die Suche nach dem Täter weiter.

Es ist dieser eine Moment, in dem der Schrecken des Verbrechens für jeden in der Kasseler Martinskirche spürbar wird. „Lieber Papa, wir müssen heute nach deinem unfassbaren Tod von dir Abschied nehmen“, erklärt Christoph Lübcke nur wenige Meter entfernt vom Sarg seines Vaters Walter Lübcke. In diesem Moment steigen vielen Trauergästen die Tränen in die Augen. Mehr als 1300 sind gekommen, um von dem erschossenen nordhessischen Regierungspräsidenten Abschied zu nehmen. Sie sitzen in der Martinskirche oder verfolgen auf einer Leinwand draußen den Gottesdienst.