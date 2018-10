Martin Sonneborn protestiert gegen Björn Höcke - Satiriker verkleidet sich als Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Frankfurt/Main Der AfD-Politiker Björn Höcke stellt auf der Frankfurter Buchmesse ein Buch vor. Viele Menschen protestieren. Auch der Satiriker Martin Sonneborn kommt - verkleidet als Hitler-Attentäter Stauffenberg.

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke am Freitagnachmittag sein Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“ auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Etwa 20 Polizisten und 20 weitere Sicherheitskräfte schirmten den Raum ab, in dem Höcke vor rund 70 Anhängern und zahlreichen Journalisten auftrat.