Martin Schirdewan Chef der Linkspartei fordert Verbot von Privatjets

Berlin · Um CO2-Emissionen in Deutschalnd zu senken, fordert Linken-Parteichef Martin Schirdewan ein Verbot von Privatjets. Allein in Deutschland seien 134 Milliardäre in einem Jahr für mehr als die Hälfte aller Emissionen verantwortlich, kritisierte der Linken-Politiker.

12.03.2023, 14:58 Uhr

Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke (Archivbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

„Die Klimakatastrophe ist real, und wir müssen uns den politischen Antworten stellen", sagte er am Sonntag dem Portal ZDFheute.de. „Diese Antworten werden drastisch sein müssen, und auch radikal." Allein die Strecke Hamburg-Sylt sei im vergangenen Jahr 508 Mal geflogen worden, kritisierte Schirdewan. „Das ist eine Strecke, die man locker mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann." Die Strecke werde deshalb besonders oft geflogen, „weil Sylt eben auch ein beliebter Ausflugsort von Prominenten und von Superreichen ist", sagte Schirdewan. „Diese Strecke steht für mich symbolisch dafür, dass wir generell etwas ändern müssen, wenn wir Klimaschutz effektiv voranbringen wollen." Allein in Deutschland würden 134 Milliardärinnen und Milliardäre in einem Jahr mehr als die Hälfte aller Emissionen verbrauchen, kritisierte der Linken-Politiker. Mit Blick auf die Klimapolitik der Bundesregierung, die das Thema privaten Flugverkehr bisher nicht angehe, sagte Schirdewan: „Die selbsterklärte Fortschrittskoalition ist eine Blockade-Koalition." Es spiele „irgendwie keine Rolle", ob es einen grünen Vizekanzler gebe, fügte er mit Blick auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hinzu.

(felt/AFP)