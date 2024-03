Für die Ukraine Union lässt erneut über Taurus-Lieferung abstimmen

Zuletzt hatte die Affäre über eine von russischer Seite abgehörte Konferenz deutscher Militärs für Aufsehen gesorgt, bei der es auch um den Taurus. Darin hieß es, dass ein schneller Einsatz der komplexen Waffen nur mit Beteiligung deutscher Soldaten möglich wäre. Zugleich wurde aber auch betont, die Verwendung der Waffe und die Ausbildung sei in Eigenregie der Ukraine möglich, was jedoch mehr Zeit benötige. Diese Aussagen wurden als augenscheinlicher Widerspruch zur Darstellung des Kanzlers gewertet, Deutschland könne durch die Lieferung in den Krieg hineingezogen werden. „Wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein“, begründete Scholz kürzlich seine ablehnende Haltung.