Streit um Marschflugkörper Junge Liberale fordern Bundesregierung zu Taurus-Lieferung an Ukraine auf

Die Jungen Liberalen haben den Druck auf ihre Partei erhöht, sich in der Bundesregierung für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine durchzusetzen. Vor dem FDP-Europaparteitag am Wochenende sagte JuLi-Chefin Franziska Brandmann unserer Redaktion: „Wenn wir der Ukraine nur liefern, was der SPD angenehm ist, wird die Ukraine den Krieg verlieren. Wir müssen der Ukraine stattdessen liefern, was sie braucht, um den Krieg zu gewinnen.“ Dazu gehöre auch der Taurus. „Wir fordern die Bundesregierung deshalb dazu auf, spätestens im Februar einen Beschluss im Bundestag herbeizuführen, der die Lieferung des Taurus beinhaltet“, sagte Brandmann. „Weitere Verzögerungen sind nicht akzeptabel, die FDP muss sich innerhalb der Bundesregierung hier nun durchsetzen. Für die Bundesregierung ist die Zeit der Ausreden vorbei“, mahnte die JuLi-Chefin.