Deutschland schaltet ab Nach Atomausstieg – Söder will AKW in Bayern weiterbetreiben

In Deutschland wird kein Atomstrom mehr produziert. Die letzten drei Kraftwerke sind am späten Samstagabend vom Netz gegangen, wie die Betreiber mitteilten. Mit der Abschaltung von Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen ist der Ausstieg aus der Kernenergie nach rund sechs Jahrzehnten abgeschlossen: Der erste Meiler in der Bundesrepublik nahm 1960 den Betrieb auf, in der DDR begann die Nutzung der Technologie zur Stromerzeugung 1966.