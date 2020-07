Söder über Kanzlerkandidatur der Union : „Nur wer Krisen meistert, kann auch bei der Kür glänzen“

Berlin Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich in die Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union eingeschaltet. Der CSU-Chef kann sich offenbar nur einen Kanzlerkandidaten der Union vorstellen, der sich zuvor in der Coronakrise bewährt hat.

"Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen", sagte CSU-Chef Markus Söder dem "Tagesspiegel am Sonntag" (Bezahl-Inhalt). "Wenn wir jetzt in dieser Corona-Krise versagen würden, hätten wir keinen moralischen Führungsanspruch", betonte Söder. In Umfragen ist der Bayer Favorit für die Unionskanzlerkandidatur und sticht dabei den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) aus. Söder schloss eine eigene Kandidatur nicht kategorisch aus, bekräftigte in dem Interview aber: "Mein Platz ist in Bayern. Aber ich will als Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender meinen Beitrag leisten, dass wir in Deutschland erfolgreich sind."