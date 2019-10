Deutschlandtag der Jungen Union : Söder spricht versehentlich von jüdischem Todesopfer in Halle

Saarbrücken Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach einer Äußerung über ein angebliches jüdisches Todesopfer beim Terroranschlag von Halle entschuldigt.

„Das, was in Halle passiert ist, ist ein historischer Einschnitt“, hatte er am Samstag beim Deutschlandtag der Jungen Union gesagt. „Zum ersten Mal wieder in Deutschland wird ein Jude mit bewussten antisemitischen Motiven ermordet.“ Dies sei ein schreckliches Ereignis.