Oft trägt Söder in der Öffentlichkeit zudem eine Maske mit bayerischem Wappen. In der Pandemie gehörte er lange Zeit dem „Team Vorsicht“ an. Verhängte teilweise Maßnahmen, die über bundesweite Regelungen hinausgingen. So inszenierte er sich als erfolgreicher Krisenmanager, auch in Zeiten in denen sein Land vor allem durch hohe Infektionszahlen auffiel. Mittlerweile deutet sich ein Kurswechsel an. Zuletzt sagte Söder, Bayern sei neben dem „Team Vorsicht“ jetzt auch im „Team Augenmaß“.