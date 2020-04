Beliebtheitswert springt auf 94 Prozent : Kein Politiker war jemals so beliebt wie Markus Söder

Kein Politiker war jemals so beliebt wie Markus Söder

Markus Söder am 3. April in München. Foto: AFP/PETER KNEFFEL

München Das ist ein Novum in der bundesdeutschen Geschichte: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat wegen seines Krisenmanagements in der Corona-Krise einen neuen Allzeitrekord bei den Zufriedenheitswerten für Politiker erreicht.

Gegenüber Januar konnte Söder seine Beliebtheitswerte in Bayern um 27 Prozentpunkte auf 94 Prozent sprunghaft verbessern, wie der am Mittwoch veröffentlichte "Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks (BR) ergab.

Noch nie sei im ARD-"Deutschlandtrend" oder in Erhebungen in den Bundesländern für einen Bundes- oder Landespolitiker ein höherer Wert ermittelt worden, erklärte der Sender. Söder übertraf damit auch deutlich den bisherigen Rekord seines politischen Ziehvaters Edmund Stoiber in Bayern, der 2003 bei 75 Prozent Zustimmung gelegen hatte.