TV-Nachlese zu „Lanz“ „Warum bezweifeln Sie immer alles, Herr Chrupalla?“

Bald kommt die Sprache auf den mutmaßlichen Angriff auf ihn in Ingolstadt im Oktober 2023, bei dem der Politiker offenbar mit einer Nadel in den Arm gestochen wurde. Alle Tests auf eine mögliche Vergiftung verliefen negativ. An diesem Punkt zählt Chrupalla zunächst weitere Vorfälle auf, beklagt mangelnde Ermittlungsergebnisse dazu und sagt, er stehe unter Personenschutz. Dann sät er Zweifel am Rechtsstaat: Er sei „überrascht“ gewesen, wie schnell die Staatsanwaltschaft Ingolstadt das Verfahren eingestellt habe. Als Beleg für die angeblich voreilige Entscheidung führt er Filmaufnahmen eines ZDF-Teams an. Der Sender hatte damals das gesamte Material ungeschnitten der Staatsanwaltschaft übergeben. Chrupalla behauptet dennoch, es hätten Teile gefehlt.