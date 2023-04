Marie-Christine Ostermann, neue Chefin der Familienunternehmer „Der Atomausstieg ist nicht unumkehrbar, wie Herr Habeck behauptet“

Ostermann Der Flat-Tax-Vorschlag in der Erbschaftsteuer, falls er umgesetzt würde, würde mit Sicherheit dafür sorgen, dass noch mehr Familienbetriebe nicht fortgeführt werden und noch mehr Unternehmerfamilien Deutschland den Rücken kehren. Schon jetzt wird immer weniger in Deutschland investiert. Die Rechnung ist so simpel wie der CDU-Vorschlag: Wenn Unternehmensnachfolger jetzt mit einer so saftigen Steuererhöhung konfrontiert werden, wird dies zu weiteren Investitionsverlagerungen und Arbeitsplatzabbau führen. Die CDU scheint zu unterschätzen, wie viele Betriebe künftig sofort verkauft werden müssen, um daraus dann die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. Hinzu kommt: Erste wissenschaftliche Schätzungen vom Institut der deutschen Wirtschaft zeigen, dass der Vorschlag noch nicht einmal zu Steuermehreinnahmen führen würde. Damit bleibt: Die CDU-Flat-Tax höhlt das Familienunternehmertum aus, während die Erben von großen unproduktiven Vermögen entlastet werden. Wie das zu mehr Gerechtigkeit führen soll, bleibt völlig schleierhaft.