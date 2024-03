Nach Informationsleck Strack-Zimmermann will Kreis bei geheimen Ausschuss-Runden verkleinern

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will bei bestimmten Sitzungen den Teilnehmerkreis verringern, um die Gefahr der Weitergabe vertraulicher Informationen aus dem Gremium zu reduzieren. Die FDP-Politikerin kündigte dazu am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk Gespräche an. So sollten die Ministerien von ihnen entsandte Mitarbeiter zurückziehen, wenn Geheimes besprochen wird. „Den Vorschlag werden wir machen. Das wird keine Freude auslösen“, sagte Strack-Zimmermann.