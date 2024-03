FDP-Spitzenkandidatin bei Europawahl Die „Eurofighterin“ Strack-Zimmermann soll es richten

Klar wird jedenfalls, dass die 66-jährige Düsseldorferin das Vertrauen ihrer Partei besitzt, denn sie ist als Persönlichkeit im Werbematerial omnipräsent. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai stellt am Montag die in schwarz-weiß gehaltenen Wahlplakate und Flyer der Spitzenkandidatin vor. Mit dem Satz „Schweigen ist skrupellos“ spielt die Partei auf die Streitbarkeit von Strack-Zimmermann an, die sich auch als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses nie gescheut hat, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinen Kurs in der Ukraine-Politik hart zu kritisieren.