Europawahl-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann braucht Personenschützer auf Reisen

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag schildert, wie sie mit der neuen Lage umgeht. „Ich bin sensibler geworden und treffe selbst gewisse Vorsichtsmaßnahmen. Mit meiner Familie zeige ich mich so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit. Ich möchte nicht, dass sie fotografiert wird“, so Strack-Zimmermann.