Gesellschaftskunde „Sonst wäre es schei...“ – ist Fäkalsprache im TV inzwischen okay?

Vorbei die Zeiten, als Fäkalsprache verpönt war – in der Familie, erst recht in der Öffentlichkeit und ganz sicher im TV. In anderen Ländern ist die Sensibilität für unflätige Begriffe noch höher. In den USA etwa werden vulgäre Ausdrücke mit einem Piepton übertönt. Haben die Deutschen jeden Sinn für Etikette verloren? Jeden Respekt vor ihrer eigenen Sprache? Tatsächlich ist gerade gegenüber Fäkalsprache eine Gewöhnung eingetreten. Das S-Wort regt kaum noch auf. Im Smartphone gibt es sogar ein entsprechendes Emoji. Kleinen Kindern wird vielleicht noch gepredigt, lieber Scheibenkleister zu sagen oder, wenn es denn sein muss, Mist. Doch auf allzu viele gute Vorbilder sollten diese Kinder nicht hoffen. Die Fäkalsprache ist im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen.