SPD-Politikern spricht über Therapie : Schwesig im Kampf gegen den Krebs „sehr zuversichtlich“

Manuela Schwesig am Freitag beim SPD-Parteitag in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Vor drei Monaten hat SPD-Politikerin Manuela Schwesig ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Jetzt hat sie darüber gesprochen, wie es ihr mit der Therapie geht.

Schwesig zeigte sich optimistisch, bald wieder zu genesen. „Trotz Erkrankung geht es mir gut“, sagte sie am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Ich kämpfe mich tapfer durch. Durch die Behandlung, so wie viele andere auch, und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende auch wieder gesund werden kann.“