Diskussion nach Messer-Attacke Es braucht mehr als Lippenbekenntnisse

Es wäre zu hoffen, dass es diesmal anders ist. Ein Polizist ist gestorben, Menschen wurden schwer verletzt. Von jemandem, der bereits zehn Jahre in Deutschland gelebt hat. Es ist gut, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen nun an sich gezogen hat. Die Behörde geht von einem islamistischen Motiv aus - möglicherweise ist die These vom „zufälligen“ Täter in diesem Fall eine falsche. Auch sollte in andere Richtung weiterermittelt werden: Wer solche Taten im Internet verherrlicht, muss auch mit einer Strafe rechnen.