Mannheim Tausende Teilnehmer bei Trauerzug für getöteten Polizisten

Mannheim · Eine Polizeisprecherin sprach von rund 2000 Menschen, die sich an dem Trauermarsch in Gedenken an den getöteten Polizisten in Mannheim beteiligt haben. Im Anschluss soll eine öffentliche Trauerfeier stattfinden.

14.06.2024 , 11:06 Uhr

6 Bilder Trauerzug in Gedenken an getöteten Polizisten 6 Bilder Foto: dpa/Uwe Anspach

(esch/dpa)