Mannheim Tausende Teilnehmer bei Gedenkfeier für getöteten Polizisten

Tausende Menschen haben am Freitag mit einer emotionalen Trauerfeier Abschied von dem vor rund zwei Wochen bei einem Messerangriff in Mannheim getöteten Polizisten genommen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete dessen Tod in seiner Rede bei der Veranstaltung in der Mannheimer Kongresshalle als „existenzielle Ungerechtigkeit“. Der 29-Jährige habe als Polizist Menschen schützen wollen, damit sie in Freiheit leben könnten.