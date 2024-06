Nach dem Polizisten-Mord von Mannheim Debatte über Messerverbote und Abschiebungen nimmt Fahrt auf

Das Waffenrecht gleichzeitig zu verschärfen sei sinnvoll, so Peglow: „Ich würde das unterstützen, wenn klar ist, dass im öffentlichen Raum in Deutschland kein Messer mitgeführt werden darf.“ Natürlich müsse es Ausnahmen geben, etwa für Handwerker, die beruflich ein Messer benötigen oder für den Fall, dass jemand ein verpacktes Küchenmesser kauft und nach Hause bringt. Durch eine einheitliche Regelung werde auch die Komplexität des Waffenrechts gemindert, durch die kaum ein Bürger wisse, was erlaubt ist und was nicht, so Peglow.