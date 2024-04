Nachklapp zum TV-Duell Mann greift Welt-TV-Reporter vor Thüringer Landtag an

Die Polizei in Erfurt bestätigte den Vorfall. Sie ermittle wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung gegen einen 42-jährigen Mann, wie eine Sprecherin sagte. In dem Video ist außerdem zu sehen, wie der Mann einen Mittelfinger in die Kamera hält. Er habe auch auf das Auto der Journalisten gespuckt, so die Polizei weiter. Der Welt-Reporter sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.