Schwarzer und Wagenknecht-Manifest Der Preis für den Ruf nach Frieden

In einem „Manifest für den Frieden“ fordern die Feministin Alice Schwarzer und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht von der Bundesregierung, „die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“ und sofort eine „Allianz für einen Waffenstillstand“ zu formen. Zu den 69 ersten Unterzeichnern gehört die evangelische Theologin Margot Käßmann. Am Wochenende unterschrieben außerdem knapp 250.000 Menschen die Forderung im Internet. Angesichts der Schrecken des Kriegs in der Ukraine und der ständig weiter steigenden Opferzahlen ist das Drängen auf Verhandlungen nur verständlich. Zudem scheinen die Debatten über die Lieferung immer neuer Waffen – und Waffengattungen einer Eskalationslogik zu folgen, die sich zu verselbstständigen droht. Und die mit der atomaren Drohung am Ende der Spirale vielen Menschen Angst macht.