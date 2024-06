Übereinstimmende Medienberichte Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt nach Medienberichten ihr Amt auf. Das berichteten der „Spiegel“ und „Rheinpfalz“ am Mittwoch. Die Staatskanzlei in Mainz wollte das nicht kommentieren, kündigte aber eine Pressekonferenz an. Laut „Spiegel“ soll Arbeitsminister Alexander Schweitzer das Amt von der SPD-Politikerin übernehmen.