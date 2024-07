Interview Malu Dreyer (SPD) „Jetzt werde ich mich vor allem ausruhen“

DREYER Schon früh war es eine Entscheidung für mich, dass ich meinen Fokus immer auf Rheinland-Pfalz legen wollte. Und selbst in den Monaten, in denen ich an der SPD-Bundesspitze übergangsweise Verantwortung übernommen habe, hat mich das in der Entscheidung bestärkt. Es hat mir damals aber viel Spaß gemacht, obwohl die Partei da wirklich in einer Krise steckte.