Interview bei „Maischberger“ Das sagt Sigmar Gabriel zum AfD-Verbotsantrag

Mit Blick auf die Wähler der AfD sagte der SPD-Politiker: „Es stimmt, es sind in zunehmendem Anteil Menschen mit einem rechtsextremen Weltbild.“ Aus seiner Sicht gebe es aber auch Menschen, „die diese Partei wählen wollen, weil sie einfach stinksauer sind über das, was sie im Alltag an Politik erleben. Also wäre doch die erste Frage: Ja, was muss ich eigentlich machen, damit die das nicht mehr tun“, sagte Gabriel.