Politvideo war „Populismus-Experiment“ Mai Thi Nguyen-Kim wird nicht politisch aktiv

Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim hat ihr Video-Statement mit der Andeutung eines politischen Engagements als Experiment gegen Populismus aufgelöst. In einem Youtube-Video hatte die 36-jährige Nguyen-Kim vor ein paar Tagen den Eindruck erweckt, sie könnte politisch aktiv werden. Nun sagte sie in der neuen Ausgabe ihrer ZDFneo-Show: „Ich gehe nicht in die Politik.“ Für die kalkulierte Ambivalenz ihrer Worte wolle sie sich aufrichtig entschuldigen.