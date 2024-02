Bauernprotest in Magdeburg und Brüssel Gülle und brennende Reifen auf der Straße

Kolonnen Hunderter aufgebrachter Bauern haben sich am Donnerstag in Richtung EU-Zentrale in Brüssel aufgemacht, um gegen Vorschriften, hohe Kosten und Bürokratie zu protestieren. Am Donnerstagmorgen verschafften sie sich mit Hupkonzerten und Feuerwerkskörpern Gehör. Ähnliche Proteste gab es zuvor schon in Deutschland, Frankreich, andernorts in Belgien und in Italien.