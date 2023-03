Renten-Reform in Frankreich Pulverfass Sozialreformen

Was dabei gerne verschwiegen wird: die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung steigen immer weiter, dieses Jahr auf eine Summe von rund 112 Milliarden Euro. Dass der Steuerzahler auch in die Pflicht genommen wird, ist politisch gewollt. Die Rente mit 63, die Witwenrente und die so genannte Mütterrente etwa werden so finanziert. Man kann leicht ausrechnen, dass aufgrund des demografischen Wandels die Kosten immer weiter steigen werden. Und so wird auch in Deutschland die Frage aufkommen: Wer soll das bezahlen?