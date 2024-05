Macron auf Staatsbesuch in Deutschland „Die gegenseitigen Schuldzuweisungen sollten der Vergangenheit angehören“

Berlin · Ein besonderer Besuch in schwierigen Zeiten: Frankreichs Präsident Macron ist für knapp drei Tage zu Gast in Deutschland. In der Ampel-Koalition hofft man auf ein Zeichen deutsch-französischer Geschlossenheit.

26.05.2024 , 14:43 Uhr

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (l.) wurde am Sonntag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt (hier bei einem gemeinsamen Treffen im Januar). Foto: dpa/Christoph Soeder

Das Verhältnis zwischen Deutschland und seinem wichtigsten europäischen Partner Frankreich war zuletzt von Dissonanzen geprägt - ob bei Fragen der Unterstützung für die Ukraine, der europäischen Verteidigungsstrategie oder des Umgangs mit dem Systemrivalen China. Am Sonntag begann der fast dreitägige Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland. Zum Auftakt dieses besonderen Besuchs wurde in den Reihen der Ampel-Koalition die Erwartung geäußert, Unstimmigkeiten hinter sich zu lassen und ein Zeichen deutsch-französischer Geschlossenheit zu setzen. „Europa ist immer gut gefahren, wenn Deutschland und Frankreich Gemeinsamkeiten betont haben und geschlossen auftraten. Gerade jetzt, während wir Krieg in Europa haben und die Systemkonflikte überall auf der Welt zunehmen, müssen Wertepartner die Reihen schließen, um im Systemwettbewerb stark agieren zu können“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai unserer Redaktion. „Das wünsche ich mir vom Besuch Macrons, gerade bei den existenziellen Fragen wie der Unterstützung der Ukraine, der europäischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, aber auch der Wirtschaftspolitik“, so der FDP-Politiker. Auch die Grünen forderten, Störgeräusche zwischen Deutschland und Frankreich abzustellen. „Präsident Macron sollte mit offenen Armen empfangen werden. Beide Seiten sollten diese wichtige Chance nutzen, um die Unstimmigkeiten der letzten Wochen auszuräumen und ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger unserer Redaktion. Weitere entschiedene und substantielle Beiträge zur Unterstützung der Ukraine seien dringend notwendig – „die gegenseitigen Schuldzuweisungen der letzten Monate sollten der Vergangenheit angehören“, betonte die Grünen-Verteidigungspolitikerin. Im Lichte der großen globalen Herausforderungen wäre „ein echter Schulterschluss mit gegenseitigem Verständnis für die Unterschiede insbesondere bei Themen wie Sicherheit, Klima und Zukunft der Wirtschaft ein wichtiges Zeichen“, so Brugger. Zuvor hatte CDU-Chef Friedrich Merz bemängelt, dass die Beziehungen der beiden Ländern so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr seien. Merz kritisierte im Sender rbb24 Inforadio, dass Macron aus Berlin bei seinen beiden großen Europa-Reden an der Pariser Sorbonne-Universität keine Antwort aus Deutschland bekommen habe. Marcrons Staatsbesuch ist der erste dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Nach einem Besuch gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Demokratiefest im Berliner Regierungsviertel zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes wurde Macron am Sonntag mit militärischen Ehren begrüßt. für den Abend war ein Staatsbankett im Schloss Bellevue geplant.

(mit dpa)