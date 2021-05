Außengastronomie : Macht das Vorankommen gegen Corona erlebbar!

Prost auf die alten Freiheiten: In Utrecht stoßen Männer auf einer Café-Terrasse an. Foto: dpa/Peter Dejong

Meinung Als alle ungeschützt waren, blieb das Verringern der Kontakte das Gebot der Stunde. Aber wenn Getestete, Geimpfte und Genesene niemanden gefährden, müssen sie auch so schnell wie möglich in der Außengastronomie die Rückkehr ihrer individuellen Grundrechte spüren können.

Was für die Terrasjes in den Niederlanden recht ist, muss für die Tische und Bänke in den Innenstädten von Aachen über Düsseldorf bis Berlin billig sein: Macht die Außenflächen der Kneipen und Restaurants wieder auf! Lasst zu, dass Geimpfte, Genesene und Getestete mit Luca-App und Abstand den näherrückenden Sieg über das Virus mit spürbarem Geländegewinn bei ihren Grundrechten fühlen können!

Die bisherige Konzeption klarer Regeln und einer kollektiven Abfolge von Öffnungsschritten in Abhängigkeit von der jeweiligen regionalen Inzidenz hat zwar ihre eigene Berechtigung. Sie ersetzte das an Willkür grenzende Herumlavieren der Bundesländer durch einen verbindlichen Fahrplan, der die diffusen Erwartungshaltungen komprimierte und konkretisierte. Das war ein Fortschritt. Aber das Vorgehen ist zu eindimensional.

Es atmet nämlich den Geist eines falschen Grundrechtsverständnisses. So als lasse sich das Freiheitsrecht für alle ohne Ansehen der Person und der individuellen Bedingungen pauschal einschränken, wenn das Risiko für die Menschen in einer Region wegen hohen Infektionsgeschehens höher ist als anderswo. Dieses Denken war nur so lange zu begründen, wie die genauen Informationen über die Verbreitung des Virus fehlten und nahezu die gesamte Bevölkerung ungeschützt war.

Doch inzwischen ist klar, dass derjenige in den Baumarkt oder ins Möbelgeschäft darf, der sich vorher negativ hat testen lassen. Damit kehrt die Individualisierung der Grundrechtseinschränkungen zurück. Sprich: Der Staat darf die Grundrechte nur bei demjenigen einschränken, der auch individuell ein Risiko für die Gesundheit von anderen darstellt. Wenn aber die Erkenntnisse immer zuverlässiger werden, wonach Genesene und Geimpfte zumindest über einen gewissen Zeitraum keinen anderen gefährden und Getestete mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht infektiös sind, dann darf auch die Ausübung der Berufsfreiheit für Gastwirte nicht mehr ausgesetzt bleiben.