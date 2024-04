Auseinandersetzung mit Rechtsextremen „Es war richtig“ – Macht das TV-Duell Schule?

Er wollte AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ins Licht ziehen, ihn inhaltlich stellen - der Anspruch von Thüringens CDU-Chef Mario Voigt an das TV-Duell war hoch. Am Tag danach ist dem 47-Jährigen, der Ambitionen auf das Ministerpräsidentenamt nach der Landtagswahl im September hat, eine gewisse Erleichterung anzumerken. Viel Kritik hatte es schon vorab gegeben an dem Streitgespräch beim Sender Welt - ausgerechnet am Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald bei Weimar. Doch mit dem Ergebnis scheint nicht nur Voigt zufrieden zu sein - auch wenn die Debatte manchmal recht trivial wurde wie bei der Frage, ob man in Thüringen Mettbrötchen oder Gehacktesbrötchen sagt.