CDU will Rauswurf jetzt beschließen Ultimatum verstrichen - Maaßen will nicht gehen

Im Konrad-Adenauer-Haus der Union war man freilich davon ausgegangen, dass Maaßen die Aufforderung zum Austritt verstreichen lassen würde. Per Mail und per Brief war er in der vergangenen Woche aufgefordert worden, die Union bis zum 5. Februar, 12 Uhr, zu verlassen. Komme er dem nicht nach, solle er bis zum 9. Februar schriftlich Stellung zu den aufgeführten Vorwürfen beziehen, so die Parteiführung in den Schreiben. In diversen Interviews hatte Maaßen einen freiwilligen Austritt jedoch abgelehnt.