Kostenpflichtiger Inhalt: Schwieriges Erbe : Luftwaffe würdigt unbekannte Helden

Feldwebel Karl Laabs verhinderte 1943 einen Transport von 100 polnischen Juden nach Auschwitz. Foto: The Righteous among the Nations, Yad Vashem, Jerusalem

Appen/Düsseldorf Für die Bundeswehr ist es im Angesicht der düsteren Nazi-Vergangenheit schwer, historische Vorbilder zu definieren. Nun wird ein Gebäude der Luftwaffe nach einem Feldwebel aus dem Zweiten Weltkrieg benannt – einem Feldwebel, der Juden vor dem Tod bewahrte.

Von Helmut Michelis

Karl Laabs? Nie gehört. Und doch ist der 1979 verstorbene gebürtige Niedersachse eine Lichtgestalt in Deutschlands düsterer NS-Zeit: Der damalige Feldwebel der Luftwaffe rettete 1943, dem bekannteren Oskar Schindler ähnlich, 100 Juden vor der Ermordung im Konzentrationslager Auschwitz. Das ist Anlass für den Inspekteur der Luftwaffe der Bundeswehr, Generalleutnant Ingo Gerhartz, nach Karl Laabs das zentrale Leersaalgebäude der Unteroffizierschule in Appen bei Hamburg zu benennen. Der in Israel ungleich bekanntere Laabs wird in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem heute als einer von wenigen Deutschen als „Gerechter unter den Völkern“ verehrt, weil er in Polen einen Treck nach Auschwitz heimlich umleitete und die Menschen in Tschechien versteckte. Dort überlebten sie den Zweiten Weltkrieg.

„Die Zukunft der Luftwaffe ist untrennbar mit unserer Geschichte verbunden", betont Gerhartz, der mit einem Tagesbefehl am vergangenen Freitag der Traditionspflege einen starken Schub geben will. „An unserer neuen Offizierschule in Roth werden wir an Oberstleutnant Caesar von Hofacker erinnern. Er war ein verantwortlicher Akteur des Staatsstreichs gegen Hitler in Frankreich und wurde in Folge des gescheiterten Attentats hingerichtet. Die zentrale Zufahrtsstraße zum Campus der Offizierschule wird seinen Namen tragen.“

An Ausbildungsstätten habe die Traditionspflege eine besondere Bedeutung, betont der General: „Hier erfolgt die wichtige Prägung unseres jungen Führungspersonals. Auf Initiative unserer jungen Kameraden setzen wir deshalb an diesen beiden Schulen neue Impulse, um an beispielgebende Personen, Prinzipien und Leistungen zu erinnern.“

Eng ist die Zusammenarbeit mit der Luftwaffe Israels, deren Flugzeuge im vergangenen Jahr erstmals in Deutschland zu Gast waren. Auf dem Flugplatz Nörvenich sprechen die Luftwaffen-Inspekteure beider Nationen, Amikam Norkin und Ingo Gerhartz, mit einer israelischen Soldatin. Foto: Helmut Michelis

Der Tagesbefehl, beim Militär eine besondere Form einer Ankündigung, will auch eine Brücke zur Geschichte der Bundeswehr bauen, beginnend mit der Aufbaugeneration ab 1955. Damit wird auch die angekündigte Neubenennung der Appener Kaserne offiziell umgesetzt, die nach dem Wehrmachts-Jagdflieger Hans-Joachim Marseille (1919–1942) benannt ist. Wenn es Corona zulässt, trägt sie nach einem Appell in der zweiten Jahreshälte den Namen des Reserveoffiziers Jürgen Schumann (1940–1977) vor, der dort ausgebildet worden war. Die Angehörigen des Standortes hatten Namensvorschläge für eine Kasernenumbenennung gesammelt und nach einer Abstimmung aller Standortangehörigen Schumann als neuen Namensgeber ausgewählt. Der Hauptmann und Starfighter-Pilot war nach seiner Wehrdienstzeit zur Lufthansa gewechselt und Flugkapitän der „Landshut“, als der Jet am 13. Oktober 1977 auf dem Flug von Mallorca nach Deutschland entführt wurde. Schumann gab unter anderem den späteren Befreiern der GSG 9 per Funk heimliche Hinweise auf die Terroristen und die Lage an Bord durch. Am 16. Oktober wurde er in Aden vor den Augen der Passagiere ermordet – er opferte sein Leben, um viele andere zu retten. Ingo Gerhartz: „Sein Mut und sein Verantwortungsbewusstsein sind beispielgebend.“

Das Auditorium Maximum der neuen Offizierschule in Roth bei Nürnberg – sie wird Ende des Jahres eröffnet – wird nach Oberleutnant Ludger Hölker benannt. Als am 15. September 1964 sein Starfighter in dicht bewohntes Gebiet zu stürzen drohte, opferte er sein Leben, um das Leben anderer zu retten. „Ein Vorbild und Beispiel für die Luftwaffe. Wir halten seine Tat und sein Andenken in Ehren“, stellt General Gerhartz fest.

Oberleutnant Ludger Hölker, Pilot eines Starfighters, opferte 1964 sein Leben, um das Leben anderer zu retten. Statt mit dem Schleudersitz auszusteigen, steuerte er den abstützenden Jet in unbewohntes Gelände. Foto: Bundeswehr

Er hat darüber hinaus für das Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf bei Hannover die Suche nach einem Traditionsnamen angeregt. „Hugo Junkers“ wäre eine von zahlreichen Möglichkeiten. Der Name des 1859 in Rheydt geborenen Flugzeugingenieurs und Ehrenbürgers von Mönchengladbach ist zwar fälschlicherweise mit dem gefürchteten Sturzkampfbomber Ju-87 verbunden. Der Demokrat und Pazifist war aber bereits 1933 von den NS-Machthabern enteignet und isoliert worden.