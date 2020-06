Verteidigung fordert Aussetzung von Lübcke-Prozess : „Es ist schwer erträglich, dies als Beginn der Hauptverhandlung zu erleben“

Frankfurt/Main Zum Auftakt des Prozesses um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben die Verteidiger der beiden Angeklagten Anträge zur Aussetzung der Hauptverhandlung gestellt. Nebenkläger und Angehörige des Opfers sind entsetzt.

Außerdem lehnte der des Mordes angeklagte Stephan E. den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel wegen der Besorgnis der Befangenheit ab, wie sein Anwalt Mustafa Kaplan am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sagte.

Großer Andrang vor Lübcke-Prozess in Frankfurt am Main

Angeklagte gelten als Rechtsextremisten : Großer Andrang vor Lübcke-Prozess in Frankfurt am Main

Angeklagter Stephan E. will in Prozess zunächst schweigen

Mutmaßlicher Lübcke-Mörder : Angeklagter Stephan E. will in Prozess zunächst schweigen

Stephan E. soll laut Anklage am 1. Juni 2019 um 23.20 Uhr Lübcke auf der Terrasse von dessen Haus in Wolfhagen-Istha bei Kassel in den Kopf geschossen haben. Markus H. soll E. durch die gemeinsame Teilnahme an rechtsextremen Demonstrationen und durch gemeinsame Schießübungen in seinem Tatentschluss bestärkt haben. Beide Angeklagten sollen laut Bundesanwaltschaft aus rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung gehandelt haben.