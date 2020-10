Mitangeklagter in Lübcke-Prozess : Markus H. wird aus U-Haft entlassen

Mitangeklagter in Lübcke-Prozess

Der des Mordes an dem Politiker Walter Lübcke Mitangeklagte Markus H. (M) betritt mit Mund-Nasen-Schutz den Gerichtssaal (Archivbild). Foto: dpa/Thomas Lohnes

Frankfurt/Main Markus H., der im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Mitangeklagte, wird aus der Untersuchungshaft entlassen. H. sei "nicht mehr verdächtig, sich der Beihilfe strafbar gemacht zu haben.“

Das teilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Es bestehe "keine hohe Wahrscheinlichkeit mehr" für eine Beihilfe.

Als Grundlage der Entscheidung nannte das Gericht die jüngste Einlassung des Hauptangeklagten Stephan E., der sich zusammen mit H. seit Juni in dem Mordprozess verantworten muss. H. wurde angeklagt, "psychologische Beihilfe" geleistet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hatte H. in der Anklage vorgeworfen, den mutmaßlichen Haupttäter Stephan Ernst ideologisch beeinflusst und unter anderem so Beihilfe zu dem Mord geleistet zu haben. Sie geht von einem rechtsextremistischen Hintergrund für die Tat aus.

Der Deutsche Stephan E. hatte in unterschiedlichen Versionen gestanden, Lübcke erschossen zu haben. Laut seiner Aussage vor Gericht war H. bei der Tat im Juni vergangenen Jahres in Nordhessen anwesend. In einem vorherigen Geständnis während der Ermittlungen hatte er jedoch auch angegeben, der Schuss habe sich versehentlich gelöst, als H. die Waffe gehalten habe.