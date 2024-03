Früher Kernkraftwerk und Nord Stream-Hafen – Jetzt LNG-Terminal Der Industrie-Hafen in Lubmin

Ein Warnschild mit der Aufschrift "Radioaktiv" steht in Block 3 des Kernkraftwerk. Nach Angaben des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN) ist es der größte Rückbau eines Kernkraftwerks in Europa. Das Kernkraftwerk VE Kombinat Kernkraftwerke «Bruno Leuschner» war zwischen 1973 und 1990 am Netz und erbrachte einen Anteil von elf Prozent des Strombedarfs in der DDR. Der Atommeiler in Lubmin sollte die DDR autark von Stromimporten machen. Der Rückbau dauert inzwischen länger als der Betrieb.