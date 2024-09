Landtagswahl in Brandenburg Woidke-SPD verteidigt offenbar Platz eins vor AfD

Woidke hatte seine politische Zukunft gar vom Wahlergebnis abhängig gemacht: Wenn er gegen die AfD verliere, sei er weg, hatte er im Wahlkampf bekräftigt. Diese riskante Strategie scheint aufgegangen zu sein. Das Ziel sei von Anfang an gewesen, „zu verhindern, dass unser Land einen großen braunen Stempel bekommt“, sagte ein umjubelter Woidke auf dem SPD-Wahlabend in Potsdam, noch mit gewisser Vorsicht wegen der schwankenden Zahlen. Es scheine so zu sein, dass es wie so oft in der Geschichte Sozialdemokraten gewesen seien, „die Extremisten auf ihrem Weg zur Macht gestoppt haben“, so Woidke kämpferisch.