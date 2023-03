Bundesregierung zur Lohnlücke Billigarbeit ist Frauenarbeit

In den fünf am schlechtesten bezahlten Berufen in Deutschland arbeiten erheblich mehr Frauen als Männer – und zwar mit großem Abstand. So liegt der Frauenanteil etwa im Lebensmitteleinzelhandel, in der Floristik und in der Körperpflege bei jeweils über 80 Prozent aller Beschäftigten. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Auch in der Gastronomie und der Pferdewirtschaft, die ebenfalls zu den fünf am schlechtesten bezahlten Branchen zählen, sind rund 60 Prozent der Beschäftigten weiblich.