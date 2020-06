Kostenpflichtiger Inhalt: Lockerungen in NRW : Verantwortungsvoll die neue Freiheit nutzen

Ein Badegast springt von einem 10-Meter-Turm. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meinung Düsseldorf Vieles wird in NRW nun wieder erlaubt sein – endlich darf wieder mit 50 Leuten gefeiert werden, die Spaßbäder dürfen öffnen. Dennoch nimmt die Verwirrung zu, was erlaubt ist und was nicht. Gefragt sind verantwortungsvolle Bürger.